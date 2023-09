Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230913-2-pdnms Haftbefehl erlassen, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Für den in den Abendstunden des 12.09.2023 vorläufig festgenommene Danial A., der im Verdacht steht, eine 29-jährige Frau aus Rendsburg in Kiel Holtenau gegen ihren Willen festgehalten zu haben, wurde am heutigen Tag ein Haftbefehl beantragt. Der zuständige Richter erließ den Untersuchungshaftbefehl u.a. wegen des Tatvorwurfs der Geiselnahme.

