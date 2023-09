POL-NMS: 230913-1-pdnms Gemeinsame Pressemitteilung von StA und Polizei, Neumünster

Kiel (ots) - Kiel/Nachdem die am Vormitttag begonnen Durchsuchungsmaßnahmen nicht zum Auffinden der beiden Personen geführt haben, wurde am Nachmittag eine Öffentlichkeitfahndung eingeleitet. Parallel führten die eingesetzten Polizeikräfte die Suche auf dem Gelände des MFG 5 fort. Am Abend gelang es, den Verdächtigen Danial A. auf dem Gelände zu sehen und zu observieren. Er wurde durch Spezialkräfte vorläufig ...

