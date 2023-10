Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Kreis Rottweil) Autos streifen sich im Begegnungsverkehr

Polizei sucht Zeugen (18.10.2023)

Dunningen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ist es auf der Bundesstraße 462 zwischen Sulgen und Dunningen zu einem Streifunfall gekommen. Eine in Richtung Dunningen fahrende 43-Jährige mit einem 3er BMW und eine in Richtung Sulgen fahrende 19-Jährige mit einem Toyota Starlet streiften sich unweit der Einmündung der Schramberger Straße im Begegnungsverkehr. Dabei entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 13.000 Euro. Während die BMW-Fahrerin am Straßenrand anhielt, setzte die Jüngere einfach ihre Fahrt in Richtung Sulgen fort und meldete den Unfall erst Stunden später. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

