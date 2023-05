Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehude, Autoscheibe eingeworfen und Fahrzeug durchsucht

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehude

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17:35 h hat ein bisher unbekannter Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude im Wettloopsweg ein Kellerfenster eines dortigen Einfamilienhauses aufgehebelt und konnte dann so in das Gebäude eindringen.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden diverse Schränke und Schubladen durchwühlt. Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Autoscheibe eingeworfen und Fahrzeug durchsucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bisher unbekannter Täter in Stade im Drosselsteig auf dem rückwärtigen Bereich des Parkplatzes der Spar- und Kreditbank mit einem Stein eine Seitenscheibe eines dort geparkten VW-Taigo eingeworfen.

Der Unbekannte konnte dann die Fahrertür öffnen und das Auto nach Diebesgut durchsuchen.

Ohne Beute aber mit einem hinterlassenen Sachschaden von ca. 500 Euro flüchtete der Autoaufbrecher dann anschließend unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell