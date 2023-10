POL-KN: (Rottweil) Vorfahrtsunfall mit hohem Sachschaden (18.10.2023)

Konstanz (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Donnerstag die Scheibe eines Betriebes in der Färberstraße eingeworfen. Der Täter warf einen etwa zwei Kilo schweren Stein gegen die doppelverglaste Eingangstür der Schreinerei, wobei das vordere Glas zu Bruch ging. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den ...

