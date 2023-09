POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Montag, 11. September, zwischen 9 und 15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Täter auf bisher ungeklärte Weise in das Haus. Anschließend hebelten sie die Eingangstür einer Wohnung im 2. OG auf und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld ...

