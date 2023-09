Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Bereich Schmölderpark und Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Montag, 11. September, zwischen 9 und 15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Täter auf bisher ungeklärte Weise in das Haus. Anschließend hebelten sie die Eingangstür einer Wohnung im 2. OG auf und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und eine Spielkonsole.

Ebenfalls am Montag haben sich Einbrecher Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Urftstraße verschafft. Nach eigenen Angaben hatte der Besitzer die Wohnung gegen 20.30 Uhr verlassen. Als er gegen 22.40 Uhr zurückkehrte, habe er festgestellt, dass Unbekannte die Eingangstür gewaltsam geöffnet hatten. Sie entwendeten einen Tresor indem sich unter anderem Bargeld und Schmuck befand.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 - 290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell