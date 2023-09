POL-MG: PKW Aufbruch in Rheydt

Mönchengladbach (ots) - Auf der Lindenstraße im Stadtteil Am Wasserturm kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 13jähriger Radfahrer befuhr die Lindenstraße und rutsche ohne Fremdeinwirkung von einem der Pedale seines Fahrrades ab und kam zu Fall. Hierbei zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus in Krefeld verbracht werden musste. Der 13jährige trug ...

mehr