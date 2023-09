Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahndung nach PKW Täter erfolgreich - Festnahme nach PKW Aufbruch

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:18 Uhr, meldete ein Zeuge einen Diebstahl aus einem Fahrzeug auf der von-Galen-Straße. Seinen Angaben zu Folge schlugen zwei männliche Personen an einem abgestellten PKW die Seitenscheibe ein und flüchteten dann fußläufig. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen trafen die eingesetzten Polizeibeamten in Tatortnähe zwei Personen im Alter von 25-Jahren und 43-Jahren mit korrespondierender Personenbeschreibung an. Beide Personen sind bereits einschlägig wegen gleichgelagerter Delikte erheblich polizeilich in Erscheinung getreten. Diebesgut führten sie nicht mit. Die PKW-Einbrecher wurden zunächst der Polizeiwache Mönchengladbach zugeführt. Sie erwartet erneut ein Ermittlungsverfahren wegen PKW-Aufbruch. Der 43-Jährige musste nach erfolgter Vernehmung entlassen werden. Bei dem 25-Jährigen Haupttäter erfolgte eine vorläufige Festnahme. (Bi.)

