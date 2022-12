Polizei Essen

POL-E: Essen: Mehrere Insassen flüchten nach Verkehrsunfall mit mutmaßlich gestohlenem Auto - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45307 E-Kray

Am 30. November kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Schönscheidtstraße Ecke Am Zehnthof, in dessen Folge ca. 10 Personen aus einem VW Transporter flüchteten.

Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Opel Corsa die Straße am Zehnthof in Richtung Kray. Als er bei grüner Ampel über den Kreuzungsbereich der Schönscheidtsraße einfuhr, missachtet ein bislang unbekannter Fahrer eines VW T6 die Rotlicht zeigende Ampel der Schönscheidtstraße in Fahrtrichtung Steele.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Acht bis Zehn Personen sollen danach aus dem blauen VW Transporter gestiegen und fußläufig in Richtung Frillendorfer Straße geflüchtet sein.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der VW möglicherweise im Vorfeld gestohlen wurde.

Bei den flüchtigen Personen soll es sich um mehrere junge Männer und Frauen gehandelt haben. Diese seien zwischen 14 und 18 Jahre alt. Der Fahrer soll ca. 20 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein. Weiter soll er mit einer gelben Sicherheitsjacke mit zwei silbernen Streifen am Rücken und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Wenn Sie Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell