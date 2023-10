Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrstreifenwechsel führt zu Auffahrunfall - Verursacher flüchtet (18.10.2023)

Konstanz (ots)

Aufgrund eines mehrfachen Fahrstreifenwechsels eines unbekannten Autofahrers hat sich am Mittwochmittag auf der Mainaustraße ein Auffahrunfall ereignet. Gegen 14 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der Mainaustraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung zur Allmannsdorfer Straße wechselte er unvermittelt vom linken auf den rechten Fahrstreifen und wieder zurück. Ein zuvor bereits auf der linken Spur hinter dem Unbekannten fahrende 49-Jährige mit einem Mitsubishi konnte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern, woraufhin ein wiederum hinter ihr fahrender BMW nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und in das Heck des Mitsubishi prallte. Der unbekannte Verursacher, der mit einem schwarzen VW Passat mit WL-Kennzeichen unterwegs war bremste kurz, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Die Höhe des an dem BMW und dem Mitsubishi entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell