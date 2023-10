Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, K 5945) In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum gefahren - Autofahrer leicht verletzt

Tuttlingen, K 5945 (ots)

Ein 43-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Kreisstraße 5945 kurz vor dem Ortseingang Tuttlingen leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 18.50 Uhr mit einem Mazda von Neuhausen ob Eck auf der K 5945 in Richtung Tuttlingen. In einer Rechtskurve kurz vor Tuttlingen ließ sich der Mann durch einen in den Fußraum fallenden Gegenstand kurz ablenken. In der Folge kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, rutschte über eine angrenzende Grünfläche und prallte schließlich gegen einen Baum. Eine nach Verständigung eintreffende Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den leicht verletzten 43-Jährigen. Eine weitergehende Behandlung in einer Klinik war nicht erforderlich. Der mit rund 2000 Euro beschädigte und schon ältere Mazda musste abgeschleppt werden.

