Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Heftiger Streit zwischen Bauarbeitern - mindestens zwei Personen verletzt

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem heftigen Streit zwischen mindestens acht Bauarbeitern einer Baufirma und eines Subunternehmens, bei welchem mindestens zwei Personen teils schwer verletzt worden sind, ist es am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle in der Otto-Hahn-Straße gekommen. Die Bauarbeiter des Subunternehmens, ehemals angestellt bei der beteiligten Baufirma bis deren Kündigung aufgrund vorhandener Differenzen, wollten am Nachmittag, gegen 14 Uhr, Arbeitsgeräte auf der bisher gemeinsam geführten Baustelle abholen. Hierbei kam es zunächst zur verbalen Auseinandersetzung der beiden Firmenangehörigen und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Verwendung von verschiedenen Gegenständen, darunter auch eine Spitzhacke und eine Eisenstange. Durch die gegenseitig geführten Schläge wurden mindestens zwei Personen, ein 30-Jähriger und ein 36 Jahre alter Mann, teils erheblich verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die Polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und der Beteiligung an den gegenseitig begangenen gefährlichen Körperverletzungen wurden eingeleitet, gestalteten sich jedoch aufgrund der Sprachschwierigkeiten mit den ausländischen Beschäftigten der beiden Firmen und der mangelnden Kooperationsbereitschaft bislang schwierig.

