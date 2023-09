Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wenn einer eine Reise tut...

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am 26.09.2023, gegen 16.30 Uhr, meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, die von einer Gefahrenstelle ortsauswärts auf der vierspurigen Bundesstraße 243 in Richtung Groß Düngen berichteten. Eine Fußgängerin sei dort unterwegs. Die unmittelbar eingesetzten Beamten konnten zunächst niemanden feststellen. Kurze Zeit später meldete sich eine Verkehrsteilnehmerin, die die Fußgängerin zum Schutz ihrer Person aufgelesen und mit ihr die Bundesstraße verlassen habe. Dort konnte eine 75-jährige aus Potsdam angetroffen und übernommen werden. Es stellte sich heraus, dass die 75-jährige mit ihrem Mann in der Mittagszeit von Potsdam aus mit dem Zug gestartet war, um zum Frankfurter Flughafen zu gelangen. Als der Mann in Höhe Hildesheim zwischenzeitlich das Bordbistro des Zuges aufsuchte, interpretierte die Potsdamerin offensichtlich, dass der Zug Frankfurt erreicht hatte und stieg aus. Von dort wollte sie sich im vermeintlichen Frankfurt offensichtlich eigenständig zum Flughafen begeben. Der Hildesheimer Polizei gelang es aufgrund eines Mitfahndungsersuchens der Bundespolizei telefonisch Kontakt zu dem Mann der 75-jährigen aufzunehmen. Dieser hatte das Verschwinden seiner Frau zwischenzeitlich bemerkt und hatte in heller Aufregung mit dem Bordpersonal den Zug nach seiner Frau vergebens abgesucht. Nun erfolgt eine Familienzusammenführung im richtigen Frankfurt. Das Paar wird seinen Flug in die Vereinigten Staaten rechtzeitig erreichen und hoffentlich seinen Urlaub nach der ersten Aufregung in aller Ruhe genießen können.

