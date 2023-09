Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - versuchter Diebstahl von Kfz-Teilen

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Saganer Straße (Sti). In der Nacht vom 25.09.23 auf den 26.09.23 hat ein unbekannter Täter offenbar versucht die hintere Stoßstange eines geparkten Pkw zu entwenden. Da die Stoßstange vermutlich bei der Demontage beschädigt wurde, hat der Täter von seiner Tat abgelassen. Der weiße 5er BMW war zum Tatzeitpunkt in einem Garagenhof in der Saganer Straße in Sarstedt geparkt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell