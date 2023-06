Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - Verletzter Kradfahrer

Geseke (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 13:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Erwitter Straße in Höhe der Hausnummer 67. Ein 48-jähriger Mann aus Delbrück befuhr mit seinem Opel die Erwitter Straße in Richtung Erwitte. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte er seinen Pkw zu wenden. Während des Wendevorganges übersah er einen 55-jährigen Mann aus Geseke, der zeitgleich mit seinem Leichtkraftrad ebenfalls die Erwitter Straße in Richtung Erwitte befuhr. Der Geseker leitete eine sofortige Vollbremsung ein, verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte mit seinem Krad auf die Fahrbahn und touchierte dabei noch den Pkw des Delbrückers. Der 55-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

