Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230511-3: Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Kerpen und Hürth (ots)

Unfallbeteiligte flüchteten in zwei Fällen vom Unfallort

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Jugendlichen und einer unbekannten Frau. Ihnen wird vorgeworfen, jeweils an einem Verkehrsunfall in Kerpen beziehungsweise Hürth beteiligt gewesen zu sein und vom Unfallort davongefahren zu sein. Rettungskräfte kümmerten sich bei beiden Unfällen um die Verletzten.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Unbekannten nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (10. Mai) in Kerpen-Buir wurde ein Radfahrer (23) leicht verletzt.

Laut derzeitigem Sachstand soll der 23-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seinem Rad auf der Anton-Mungen-Straße in Richtung Hohlweg gefahren sein. Im Einmündungsbereich zur Straße "Am Langen Weiher" soll der junge Mann eine Person wahrgenommen haben. Er sei ausgewichen und habe dabei die Kontrolle verloren. Der Mann stürzte mit seinem Fahrrad. Dabei zog er sich seine Verletzungen zu. Eine Zeugin (18) soll beobachtet haben, wie ein zweiter Radfahrer vom Unfallort in Richtung der Straße "Am Langen Weiher" entfernt habe. Der Unbekannte soll etwa 16 bis 17 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß sein und eine schlanke Figur haben. Er habe zur Unfallzeit einen grellen, grün-gelben Fahrradhelm getragen.

In Hürth-Hermülheim wurde ein Pedelecfahrer (73) am Mittwochmorgen bei einem Zusammenstoß mit einer unbekannten Radfahrerin leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der 73-Jährige gegen 10 Uhr auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bonnstraße gefahren. Die Unbekannte sei in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Auf Höhe des Otto-Räcke-Platzes kam es zum Zusammenstoß und beide Zweiradfahrer stürzten. Der Pedelecfahrer habe die Gesuchte mehrfach um Hilfe gebeten, da er unter seinem Zweirad eingeklemmt gewesen sei. Daraufhin soll die Radfahrerin ihn angeschrien haben. Als eine Zeugin hinzukam, sei die Unbekannte geflüchtet. Laut Zeugenaussage soll die Unfallbeteiligte ungefähr 40 bis 45 Jahre alt sein. Sie habe dunkle, lockige, schulterlange Haare und eine blaue Steppjacke und Jeans sowie eine schwarze Brille getragen. Rettungskräfte brachten den 73-Jährigen in ein Krankenhaus.

Polizisten sicherten die Spuren und nahmen jeweils eine Verkehrsunfallanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell