Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Nach Unfall mit Radfahrer an einer Engstelle der Rote Straße Kombi-Fahrer geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen an einer durch geparkte Fahrzeuge bestehenden Engstelle im Bereich der Rote Straße 18 zwischen einem Kombi und einem Pedelec-Fahrer ereignet hat und bei welchem der Kombi-Fahrer einfach weitergefahren ist, sucht die Polizei dringend Zeugen. Gegen 06.50 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit einem Pedelec auf der Rote Straße in Richtung Nelkenstraße. Etwa auf Höhe der Rote Straße 18 kam dem Pedelec-Fahrer ein silberfarbener Kombi entgegen, der aufgrund am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge den Gegenfahrstreifen benutzte. Um eine Kollision mit dem auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden Kombi zu verhindern, wich der Pedelec-Fahrer aus und stürzte. Hierbei zog sich der 42-jährige Biker eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung am linken Handgelenk zu. Ohne anzuhalten setzte der Fahrer des silbernen Kombis seine Fahrt auf der Rote Straße in Richtung Kreuzung Hölderlinstraße fort. Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher. Personen, die Angaben zu dem Unfall oder dem silberfarbenen Kombi machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell