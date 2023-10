Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 13.10.2023 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Speyerdorfer Straße in Neustadt/Wstr. durch. Es wurden insgesamt 78 Verkehrsteilnehmer gemessen, wovon jedoch 16 kostenpflichtig verwarnt werden mussten. Bei erlaubten 50 km/h wurde der schnellste Verkehrsteilnehmer mit 66 km/h gemessen.

