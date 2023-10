Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall - Ein Unfallbeteiligter ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag (12.10.23) gegen 12:40 Uhr befuhr ein Traktorgespann (Traktor plus zwei Gelenkdeichselanhänger) zunächst die L 453 zwischen Obersülzen und Grünstadt und bog nach rechts auf den Zubringer zur B 271 ab. Im dortigen Kurvenbereich bremste der 62 Jahre alte Fahrer des Gespanns, wobei der erste Anhänger von dem zweiten Anhänger in den Gegenverkehr geschoben wurde. Dabei kam es zur Kollision des ersten Anhängers mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Gespanns (Pkw plus Anhänger), das von einem 36-jährigen Mann gefahren wurde. An den beiden Anhängern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 900 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer der Pkw/Anhänger-Kombination nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis Klasse BE ist, weshalb wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell