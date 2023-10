Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Donnerstag (12.10.23) wurde in dem Zeitraum 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf dem Mitfahrerparkplatz durchgeführt. In dem Zeitraum stellten die Polizeibeamten neun Verstöße fest: Gegen sieben Verkehrsteilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten. Zwei Fahrzeugfahrer mussten ein Verwarnungsgeld bezahlen, weil sie den Sicherheitsgurt beim Fahren nicht angelegt hatten.

