Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Bundesautobahn A81) Bei Starkregen gegen die Schutzplanken der Autobahn geprallt - 12.000 Euro Schaden

Geisingen - Bad Dürrheim, Bundesautobahn A81 (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden an einem BMW M5 und 2.000 Euro Schaden an mehreren Schutzplankenstücken sind die Folgen eines Unfalls, der sich am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesautobahn A81 zwischen der Autobahnanschlussstelle Geisingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim, etwa auf Höhe Geisingen ereignet hat. Auf der Fahrt in Richtung Stuttgart brach an einem 5er BMW eines 34-jährigen Autofahrers aufgrund einer nicht an den herrschenden Starkregen angepassten Geschwindigkeit kurz nach 16 Uhr das Fahrzeugheck aus. In der Folge geriet der Wagen ins Schleudern, prallte etwa auf Höhe Geisingen gegen die Mittelschutzplanken und blieb dann beschädigt auf dem Standstreifen stehen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein verständigter Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto.

