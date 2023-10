POL-KN: (Geisingen-Gutmadingen, Lkr. Tuttlingen) Baumaterial von der Baustelle eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Kramer-Straße gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots) - Eine leicht verletzte Person und rund 8000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr, am Kreisverkehr Aesculap-Platz ereignet hat. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Polo fuhr von der Christian-Scheerer-Straße (B 311) in den Kreisverkehr ein. Hierbei ...

mehr