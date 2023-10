Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer bei Unfall verletzt (17.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Leichtverletzter und Gesamtschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 33 verursacht hat. Ein 24-jähriger Fahrer eines Ford EcoSport fuhr von der Berliner Straße auf die B 31 in Richtung Mönchweiler auf. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab, wo er gegen ein Verkehrszeichen prallte und dies dabei komplett abriss. Der junge Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, sein beschädigtes Auto holte ein Abschleppwagen am Unfallort ab.

