Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall am Kreisverkehr Aesculap-Platz fordert eine leicht verletzte Person und rund 8000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 8000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr, am Kreisverkehr Aesculap-Platz ereignet hat. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Polo fuhr von der Christian-Scheerer-Straße (B 311) in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Seat Ibiza, dessen 20-jähriger Fahrer bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich die Polo-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste behandelt werden. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell