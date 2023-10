Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Geparktes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei nimmt Hinweise entgegen

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 0.00 Uhr, bis Mittwoch, 0.00 Uhr, ist ein Unbekannter im Bereich der Bismarckstraße 13 zu dicht an einem dort geparkten Renault Espace vorbeigefahren und hat diesen gestreift. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Renault in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

