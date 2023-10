POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren Fassade der Robert-Gerwig-Schule - rund 1.500 Euro Schaden (13./16.10.2023)

Tuttlingen (ots) - Bei einem Unfall im Zuge eines Fahrstreifenwechsels auf der Christian-Scheerer-Straße ist am frühen Donnerstagmorgen an einem Lastwagen und an einem Audi Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Gegen 06.30 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit einem Lastwagen mit Anhänger vom Kreisverkehr Aesculap-Platz kommend auf dem linken Fahrstreifen ...

mehr