POL-DA: Groß-Gerau/Riedstadt: Drei Autofahrer berauscht am Steuer

Groß-Gerau/Riedstadt (ots)

Gleich dreimal hatten es Beamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Freitag (03.02.) mit berauschten Autofahrern zu tun.

Bereits am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr stoppte die Polizei in der Bahnhofstraße in Riedstadt einen 32 Jahre alten Autofahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem Wagenlenker ergab anschließend rund 0,8 Promille und es zeigten sich Anzeichen auf den vorherigen Konsum von Marihuana. Die Beamten fanden zudem wenige Gramm der Droge bei dem 32-Jährigen. Er musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei leitete Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Gegen 0.15 Uhr kontrollierte eine Streife in der Friedrich-Ebert-Straße in Groß-Gerau einen 18 Jahre alten Autofahrer. Rasch bemerkten die Beamten, dass der 18-Jährige unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Es folgten Blutentnahme und eine Anzeige.

Um kurz vor 3.30 Uhr, hielten die Streifenbeamten schließlich in der Bachgartenstraße in Groß-Gerau noch einen 25 Jahre alten Autofahrer an. Ein Drogentest reagierte auch in diesem Fall positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

