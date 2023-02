Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht nach rechtmäßigem Besitzer eines Mountainbikes

Darmstadt (ots)

Beamte stellten bereits am Montag, dem 24.10.2022 ein rotes Mountainbike der Marke Cube, Modell Nature an einer Straßenbahnstation in der Frankfurter Landstraße sicher. Zwei Kriminelle versuchten zuvor das Fahrrad zu entwenden und konnten durch die Polizisten noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Bislang hat sich der rechtmäßige Eigentümer des Bikes nicht bei der Polizei gemeldet. Wenn Sie Ihr Eigentum wiedererkennen oder Hinweise auf den Eigentümer geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 35) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

