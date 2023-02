Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Gem. Darmstadt, A 5: Unfallflucht mit anschließender Verfolgungsfahrt

Darmstadt (ots)

Am 03.02.2023 gegen 03:45 Uhr befand sich eine Polizeistreife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt zwecks Unfallaufnahme. Während der Unfallaufnahme fuhr ein 45-jähriger Fzg.-führer neben dem Streifenwagen in die dortige Baustelle. Er überfuhr mehrere Warnschilder und setzte seine Fahrt fort. Die Streifenbesatzung nahm sofort die Verfolgung des Flüchtenden auf. Die Fahrt ging weiter über die A 5, an der Anschlussstelle Darmstadt-Griesheim verließ das Fzg. die Autobahn. In der Anschlussstelle hielt er kurzzeitig an. Nachdem die Beamten aus dem Streifenwagen ausgestiegen sind, fuhr das Fzg. unvermittelt weiter. Der Fahrer versuchte mehrmals den Streifenwagen abzuschütteln, was jedoch misslang. Die Fahrt ging weiter in Richtung Darmstadt Stadtmitte. Während der Fahrt verlor das flüchtende Fahrzeug mehrere Fzg.-Teile und eine Reifenkarkasse. Nachdem der Fahrer an der Einmündung in Richtung Griesheim die Kontrolle über sein stark beschädigtes Fzg. verlor, prallte er in die linke und rechte Schutzplanke. Somit war die Fahrt beendet. Die Polizeibeamten konnten den Fahrer vorläufig festnehmen.

Doerenbecher, POK/Schirdewan, PK, Polizeiautobahnstation Südhessen

