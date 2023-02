Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Mit leeren Händen geflüchtet

Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Groß-Zimmern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (2.2.) brachen Kriminelle in mehrere Geschäftsräume in der Waldstraße, der Justus-Liebig-Straße sowie der Max-Planck-Straße ein. Dabei hebelten die Täter teilweise mehrere Türen auf, um sich Zutritt zu den Gebäuden zu verschaffen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die jeweiligen Räume nach Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden die Diebe jedoch keine Wertgegenstände und flüchteten unerkannt ohne Diebesgut. Zudem versuchten Kriminelle auf gleiche Art, aber erfolglos in eine Wohnung in der Max-Planck-Straße zu gelangen.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt nun in den Fällen und prüft, inwieweit die Taten zusammenhängen.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern geben können oder etwas Verdächtiges in dem Zusammenhang bemerkt haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 bei der Kriminalpolizei.

