Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen-Seedorf

Kreis Rottweil) Auto überschlägt sich

Fahrerin schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen (18.10.2023)

Dunningen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es gegen 15 Uhr auf der Landstraße 422 zwischen Dunningen und Seedorf zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Eine 19-Jährige fuhr mit einem Toyota Yaris in Richtung Seedorf. Ihr kam ein Kleintransporter mit Anhänger entgegen, der auf die Fahrspur der jungen Frau geriet. Beim Ausweichen verlor sie die Kontrolle über ihren Toyota, kam von der Straße ab und überschlug sich mit dem Auto mehrfach. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Rettungskräfte mussten die in ihrem Auto eingeklemmte Frau befreien. Sie kam in eine Unfallklinik. An ihrem Toyota entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Dunningen fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallhergangs, die insbesondere Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher machen können. Hinweise werden an die Verkehrspolizei Zimmern, Telefon 0741 34879-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell