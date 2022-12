POL-PDWIL: 17-Jähriger mit Hoverboard unterwegs

Daun (ots) - Am 21.12.2022 zwischen 03:00 Uhr und 03:30 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich des Tankstellengeländes in der Mehrener Straße in Daun abgestellten Tankstellenstaubsaugers und hebelten diesen auf. Sie entnahmen das im Automaten befindliche Münzgeld und entfernten sich. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an ...

mehr