POL-LB: Leonberg: Alkoholisiert auf der B27 und der BAB 8 unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Unter deutlichem Alkoholeinfluss stand ein 44-Jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum Mittwoch von der Polizei an der Anschlussstelle Rutesheim gestoppt wurde. Gegen Mitternacht meldeten erste Zeugen einen VW-Kleintransporter, der auf der B 27 von Stuttgart-Degerloch in Richtung Echterdinger Ei unterwegs war und fast den Bordstein sowie die Leitplanke touchierte hatte. Auf Höhe des SI-Zentrums fuhr der 44-Jährige so stark Schlangenlinien, dass zwei bislang unbekannte PKW-Lenker abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Die weitere Fahrt führte den VW-Fahrer auf die BAB 8 in Richtung Karlsruhe, wo er mit einer Geschwindigkeit von nur rund 50 km/h mehrere Fahrspuren gleichzeitig benutzte und unkontrolliert den Fahrtrichtungsanzeiger betätigte. Den Anhaltezeichen der inzwischen eingetroffenen Polizeistreife folgte er nicht. Erst an der Anschlussstelle Rutesheim konnte der 44-Jährige schließlich an einer Ampel gestoppt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, 0711 6869-0, sucht Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden.

