Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus in der Riedernstraße - Polizei bittet um Hinweise zu blauem Fahrrad (11.10.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag 10.10.2023, auf Mittwoch, 11.10.2023, versucht in ein Wohnhaus in der Riedernstraße einzubrechen (wir berichteten http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5623420).

Vor dem Anwesen stellten die Beamten ein blaues Fahrrad der Marke "Cyclewolf" sicher, dass bislang nicht als gestohlen gemeldet worden ist und dem Täter gehören könnte.

Die Polizei bittet deshalb nochmals Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer des blauen Fahrrads geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

