POL-PDLD: Gemarkung Göcklingen - Heuballenbrand

Annweiler (ots) - Am heutigen Donnerstag (15.06.2023) wurde zwischen 06:40 und 17:30 Uhr in einen ehemaligen Verkaufsraum eines Ladengeschäftes in der Hauptstraße in Annweiler eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten ein dort abgestelltes Motorrad, BMW K1200S, in den Farben Schwarz und Gelb. Hierbei wurde zudem der linke Seitenspiegel beschädigt. Möglicherweise wurde für den Abtransport des Motorrades noch ein ...

