Kierspe (ots) - Diebe haben in der Nacht zum 23.12. ein Fallrohr an einer kirchlichen Einrichtung am Denkmal gestohlen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

