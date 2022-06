POL-DADI: Ältere Dame verliert bei Habitzheim Kontrolle über ihr Fahrzeug

Rüsselsheim (ots) - Rüsselsheim: In der Zeit zwischen Freitag (03.06.), 16:00 Uhr und Samstag (04.06.), 15:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Golf, der auf einem Anwohnerparkplatz in der Ernst-Barlach-Straße abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird der Fahrzeughalterin die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den ...

