Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bei Einbruch Motorrad entwendet

Annweiler (ots)

Am heutigen Donnerstag (15.06.2023) wurde zwischen 06:40 und 17:30 Uhr in einen ehemaligen Verkaufsraum eines Ladengeschäftes in der Hauptstraße in Annweiler eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten ein dort abgestelltes Motorrad, BMW K1200S, in den Farben Schwarz und Gelb. Hierbei wurde zudem der linke Seitenspiegel beschädigt. Möglicherweise wurde für den Abtransport des Motorrades noch ein weiteres Fahrzeug genutzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 5000 Euro. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zum aktuellen Standort des Motorrades machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346 96462519 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell