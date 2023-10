Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht

Zeugen gesucht (19.10.2023)

Triberg (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 13.30 Uhr auf der Schulstraße eine Unfallflucht begangen. Ein Autofahrer prallte auf dem Parkplatz gegenüber einer Seniorenresidenz gegen einen geparkten goldfarbenen Suzuki Vitara und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden an der Fahrertür des Suzuki zu kümmern. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Triberg unter der Telefonnummer 07722 91607-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell