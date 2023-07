Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wenn sich betrunkene Verkehrsteilnehmer treffen

Samstagabend gegen 23:40 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Pkw der Johannesstraße in Erfurt entlang und beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Dazu querte er den Fahrradstreifen, der auf der Fahrbahn markiert ist und übersah einen entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum frontalen Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der über die Fahrbahn geschleudert wurde und sich Schürfwunden sowie eine Kopfplatzwunde zuzog. Zur Behandlung der Verletzungen musste der Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 1.000 EUR, das Fahrrad hat nur noch Schrottwert. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei den Unfallbeteiligten. So hatte der Radfahrer 0,87 Promille und der Pkw-Fahrer 0,17 Promille.(TL)

