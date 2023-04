Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Werkzeug aus Wohnhaus entwendet - Hinweise ++ Jelmstorf - Zeugen stellen Fahrraddieb - Schloss mit Flex durchtrennt ++ Melbeck - WhatsApp-Betrug erneut "erfolgreich" ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 26.04.2023

Lüneburg

Lüneburg - Geschwister bei Diebstahl erwischt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 25.04. gegen 18:30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Lübecker Straße. Zwei 17 und 20 Jahre alte Geschwister entwendeten Schmuck aus dem Geschäft, bezahlten an der Kasse jedoch lediglich Lebensmittel. Dies wurde durch eine Mitarbeiterin beobachtet. Der Wert des Diebesgutes lag bei gut 30 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Artlenburg - Brand im Lagerraum - keine Verletzten

Am 25.04. gegen 16:00 Uhr kam es in einem Lagerraum in der Straße Am Finkenhof, welcher an ein Wohngebäude angrenzt, zu einem Brand. Vermutlich gerieten Gegenstände auf einer eingeschalteten Kochfläche in Brand, sodass die Feuerwehr Artlenburg diesen löschen musste. Es entstand kein Gebäudeschaden und es wurde niemand verletzt.

Lüneburg - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 25.04. gegen 17:30 Uhr in der Soltauer Straße. Eine 61-jährige Fahrerin missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 21-jährigen Radfahrers. Dieser wurde bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Lüneburg - Fahrräder aus Fahrradkeller entwendet - Zeugen gesucht

Zwischen dem 25.04. und dem 26.04. entwendeten Unbekannte aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Lübecker Straße zwei Mountainbikes der Marken Cube und Haibike. Das Fahrrad der Marke Cube (Modell: AIM EX) war gelb und das Haibike (Modell: HardNine 2.5 Street) schwarz mit roten Linien.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Südergellersen - Orteingangsschild beschmiert - Hinweise

In der Nacht vom 22.04. auf den 23.04. beschmierten Unbekannte zwei Schilder im Bereich der Hauptstraße. Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass in der Nacht zwei Jugendliche mit weißen Basecaps im Ort, unter anderem im Rahmen von Klingelstreichen, auffielen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Bleckede - Werkzeug aus Wohnhaus entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 25.04. auf den 26.04. brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße ein. Aus diesem wurden unter anderem diverse Werkzeuge entwendet. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Melbeck - WhatsApp-Betrug erneut "erfolgreich" - Tipps und Hinweise ihrer Polizei

Im Verlauf des 24. Und 25.04. erhielt eine 68-jährige Melbeckerin mehrere Nachrichten ihres angeblichen Sohnes. Dieser nutzte den Messengerdienst, um die 68-Jährige zum Begleichen einer Rechnung zu bringen. Die Dame überwies fast 1800 Euro an ein ihr unbekanntes Konto. Erst im Nachgang erkannte sie, dass es sich nicht um ihren Sohn handelte.

In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg. Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte". 60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer. "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!" Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken. Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!" Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen. Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch. Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/ oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Jelmstorf - Zeugen stellen Fahrraddieb - Schloss mit Flex durchtrennt - zur Festnahme ausgeschrieben

Einen Fahrraddieb auf frischer Tat konnten zwei Polizeibeamte in zivil (auf Dienstreise) in den frühen Nachmittagsstunden des 25.04.23 gegen 14:20 Uhr in der Hauptstraße in Jelmstorf wahrnehmen. Die Beamte nahmen den 56-jährigen Täter vorläufig fest. Der polnische Staatsbürger hatte zuvor mit einer mitgebrachten Flex das Schloss des Fahrrads durchtrennt. Die Polizei aus Bad Bevensen übernahm den Festgenommenen. Dieser war parallel durch die Staatsanwaltschaft München zur Festnahme ausgeschrieben. Parallel ging er mit Zielrichtung der Hauptverhandlungshaft für den Fahrraddiebstahl in Haft.

Bad Bevensen - "gute Geschmacksnerven" - "Ladendieb" bedient sich in Einkaufsmarkt

"Pfefferminz-Nordbrand - Knoblauch-Sauce - Pfefferminz-Nordbrand" - in dieser Reihenfolge bediente sich ein 69-Jähriger in den frühen Abendstunden des 25.04.23 in einem Einkaufsmarkt in der Medinger Straße. Er nahm sich gegen 18:30 Uhr ein Fläschchen Nordbrand, trank diese, setzte danach die Knoblauch-Sauce an und trank danach ein weiteres Fläschchen Nordbrand. Im Anschluss verließ der Mann den Laden ohne "den Konsum" zu bezahlen. Er wurde durch Zeugen angesprochen. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahl.

Uelzen - E-Bikes aus Garage gestohlen

Zwei hochwertige E-Bikes stahlen Unbekannte in der Nacht zum 26.04.23 aus einer Garage im Moorweg. Die beiden E-Bikes der Marken Raleigh und Scott waren jeweils mit Kettenschlössern gesichert. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell