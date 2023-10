Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen-Schura, K 5910, Lkr. Tuttlingen) Alkoholisiert mit einem Auto von der Straße abgekommen und auf einen Acker gefahren

Trossingen-Schura, K 5910, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21.50 Uhr, ist ein alkoholisierter Autofahrer in der Nähe von Schura von der Kreisstraße 5910 abgekommen und in einen angrenzenden Acker gefahren. Der mit rund 1,3 Promille alkoholisierte 67-jährige Mann fuhr an diesem Abend mit einem Seat von Spaichingen in Richtung Trossingen. An der Abzweigung von der Kreisstraße 5914 auf die Kreisstraße 5910 bei Schura kam der Mann mit dem Wagen von der Straße ab, überfuhr eine Senke und blieb mit dem beschädigten Auto in einem angrenzenden Acker stehen. An dem Seat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein durch die eintreffenden Polizisten durchgeführter Alkoholtest fiel positiv aus. Der Mann musste daraufhin den Führerschein abgeben. Nach einer erfolgten Blutentnahme wird sich der 67-Jährige nun noch für die Alkoholfahrt und den verursachten Unfall in einem Strafverfahren verantworten müssen.

