Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau in der Pfalz - Ladendiebe erwischt

Landau (ots)

Zwei Ladendiebe wurden am gestrigen Nachmittag in einem Baumarkt in Bornheim auf frischer Tat erwischt. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass es nicht die erste Tat der beiden Beschuldigten war. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte eine weitere Tat in einer anderen Baumarktfiliale in Baden-Württemberg geklärt werden. Weiterhin wurde bei der Wohnungsdurchsuchung bei einem der Beschuldigten noch Diebesgut der vergangenen Tat aufgefunden.

