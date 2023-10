Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Seniorin verletzt sich nach Kollision mit einem Transporter schwer

Stralsund (ots)

Am Mittwochnachmittag, dem 18.10.2023, ereignete sich in Stralsund ein Verkehrsunfall zwischen einem VW-Transporter und einer 82-jährigen Fußgängerin, bei dem die Seniorin nach aktuellen Erkenntnissen schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Die Stralsunder Polizeibeamten kamen zusammen mit Rettungskräften im Rahmen eines anderen Einsatzes gegen 14:30 Uhr zufällig auf das Geschehen im Heinrich-Heine-Ring zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 39-jährige Deutsche in ihrem Transporter den Heinrich-Heine-Ring in Richtung Hans-Fallada-Straße. Auf Höhe der Bushaltestelle im Bereich der Heinrich-von-Stephan-Straße betrat die 82-jährige Deutsche plötzlich die Fahrbahn, um diese offenbar von rechts nach links zu überqueren und wurde dabei vom Fahrzeug erfasst. Durch die Kollision stürzte die Seniorin zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu, in deren Folge sie zur weiteren medizinischen Versorgung in das Stralsunder Krankenhaus gefahren wurde. Die Transporter-Fahrerin blieb hingegen unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 200 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für rund 45 Minuten halbseitig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur möglichen Unfallursache dauern gegenwärtig noch an. Diese werden im Weiteren durch das Kriminalkommissariat Stralsund zunächst zum Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 39-Jährge geführt. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeiinspektion Stralsund Frankendamm 21 18439 Stralsund

