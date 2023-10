Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Akribisch und ruhig: Neues Führungsduo in der Polizeiinspektion Anklam

Anklam (ots)

Seit heute Nachmittag gibt es auch offiziell einen neuen Leiter der Polizeiinspektion Anklam sowie einen neuen Stellvertreter: Polizeidirektor Tino Peisker (51) und Kriminaloberrat Michael Kath (45) bilden die Doppelspitze für die polizeilichen Aufgaben im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Sie wurden dazu vom Inspekteur der Landespolizei, Nils Hoffmann-Ritterbusch, und dem Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Thomas Dabel, in ihre Ämter offiziell eingeführt.

Dabel hob die wichtige Rolle und die Herausforderungen der Polizeiinspektion und ihrer Mitarbeiter samt neuer Führung aufgrund der Lage zur polnischen Grenze hervor. Schließlich seien damit spezielle Kriminalitätsgeschehen wie Fahrrad- und Autodiebstähle oder auch der aktuelle Kampf gegen illegale Migration verbunden.

Ein paar Wochen hatten die beiden schon Zeit, sich mit ihren Positionen quasi inoffiziell vertraut zu machen. Neu sind aber weder die Region noch die Dienststelle für die beiden: Tino Peisker war bis 2013 bei der Bundespolizei und dabei unter anderem in Führungsfunktion in Pasewalk tätig bevor er zur Landespolizei wechselte und zunächst Vize der Inspektion Anklam war. Vor seiner Rückkehr nach Anklam war er sechs Jahre lang Leiter des Einsatz-Dezernats des Präsidiums Neubrandenburg.

Michael Kath ist in den vergangenen sechs Jahren bereits zum vertrauten Chef-Gesicht in Anklam geworden. Er hat sowohl das Hauptrevier Anklam als auch das Kriminalkommissariat Anklam geleitet. In den Jahren davor ist er unter anderem Ermittler im Bereich Staatsschutz in Stralsund und Anklam gewesen und diente für einige Zeit auch in Schwerin im Innenministerium.

Beide haben im mittleren Dienst ihren beruflichen Werdegang bei der Polizei begonnen - jeweils als erste Berufswahl nach der Schulzeit. Laut Polizeipräsident Thomas Dabel bringt Tino Peisker unter anderem mit seiner akribischen Arbeitsweise, hohem Anspruch an sich und andere und guter Vernetzung zur Bundespolizei wichtige Aspekte für die Stelle mit. Das sei eine gute Kombination mit Michael Kath, der eine moderne Führungskraft auf Augenhöhe sei und selbst in angespannten Situationen eine wichtig innere Ruhe habe, ergänzte der Inspekteur Nils Hoffmann-Ritterbusch.

