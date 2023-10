Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 48-jähriger Mann aus dem Wasser auf dem Gelände der Schiffswerft Barth gerettet

Barth (ots)

Am 16.10.2023 um 00.07 Uhr wurde die Polizei in PR Barth, Landkreis Vorpommern-Rügen, telefonisch durch einen Anwohner über Hilferufe aus Richtung des Barther Hafens informiert. Durch die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten die Hilferufe im Bereich der Schiffswerft Barth lokalisiert werden. Die eingesetzten Polizisten stellten auf dem Gelände der Schiffswerft, einen ins Wasser gefallenen 48-jähriger deutschen Mann fest. Es handelte sich um einen Mitarbeiter eines Wach-und Sicherheitsdienstes. Der Mann gab an, aus Unaufmerksamkeit während seines Dienstes ins Wasser gefallen zu sein. Durch Kameraden der bereits alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Barth, konnte der Wachmann aus dem Wasser gerettet werden. Mit starken Unterkühlungen wurde er an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein besonderer Dank gilt dem 65-jährigen aufmerksamen Anwohner, der die örtliche Polizeidienststelle informierte und somit wesentlich dazu beitrug, dass der Mitarbeiter des Wach-und Sicherheitsdienstes gerettet werden konnte. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

