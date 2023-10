Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten PKW Fahrer, der beim Unfall unter Alkoholeinwirkung stand

Malchin (ots)

Am 15.10.2023 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 273, zwischen den Ortschaften Klockow und Zwiedorf, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, ein Verkehrsunfall. Zum Unfallhergang ist gegenwärtig folgendes bekannt: Ein 37-jähriger deutscher Fahrer eines Renault Kangoo befuhr die L273 aus Klockow kommend in Richtung Zwiedorf. Nach Angaben des Fahrzeugführers sei ihm auf Höhe der Unfallstelle schwarz vor Augen geworden. Im Anschluss kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug zurück über die gesamte Straße in die gegenüberliegende Nebenanlage und kollidierte auch hier mit einem Straßenbaum. Hierbei zog sich der 37-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung lehnte er aber vor Ort ab.. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgte in Zuständigkeit des Fahrzeugführers. Bei dem Unfall wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer geschädigt. Gegen den 37-Jährigen wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell