POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden auf der Insel Rügen

Stralsund (ots) - Am 14.10.2023, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr, wurde zum wiederholten Male eine Nationalflagge von Israel in Stralsund entwendet. Die Luther-Auferstehungsgemeinde Stralsund hisste diese als Zeichen der Solidarität vor ihrem Gebäude in der Lindenallee. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Verletzung von Flaggen und ...

mehr