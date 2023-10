Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erneuter Diebstahl einer Nationalflagge von Israel in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 14.10.2023, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr, wurde zum wiederholten Male eine Nationalflagge von Israel in Stralsund entwendet. Die Luther-Auferstehungsgemeinde Stralsund hisste diese als Zeichen der Solidarität vor ihrem Gebäude in der Lindenallee. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten eingeleitet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern oder auffälligen Personenbewegungen geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/28900, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell